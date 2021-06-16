ДЕНИСОВ: «Показали характер, бились, несмотря на то, что «летели» 0:2»

Известный журналист – о матче Украины с Нидерландами

  • 16.06.2021 12:55
  • 633 просмотра
  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «Показали характер, бились, несмотря на то, что «летели» 0:2»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказался о матче Украины с Нидерландами (2:3), а также проанализировал следующего соперника команды Андрея Шевченко – Северную Македонию.

«Фильм «Особенная атмосфера» - действительно замечательный фильм, который передаёт атмосферу, передаёт самое главное - «conection» между вами и футболистами, поэтому сам, честно говоря, получил удовольствие. Рекомендую.

Роман Яремчук - один из героев матча против Нидерландов, которой хоть мы и проиграли. Роман забил тот самый гол - второй, который дал какую-то комфортную уверенность, что всё должно дальше пойти хорошо. Хороший был матч Нидерланды – Украина, поаплодировали, хотя и проиграли. Показали характер, бились, потому что были парнями, несмотря на то, что «летели» 0:2. При этом вспоминается март, вспоминается хороший матч с точки зрения результата и то, что выдержали с французами 1:1, а потом 1:1 совершенно не с теми командами.

Вот чего я боюсь, как вот этот барьер «переступить». Вчера был достаточно вяленький день, тем не менее было ещё на что посмотреть. Я верю в Шевченко, верю, что эти уроки, они правильно переработаны и у наших ребят всё получится», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 16.06.2021 13:03
    +2
    нестор, 16.06.2021 13:01
    Бились зрители головой об стенку. Потому что после 0:2 стало совсем кисло. А после 2:3 - вообще тошно.
    если говоришь о себе, других не впутывай
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 13:01
    -2
    Бились зрители головой об стенку. Потому что после 0:2 стало совсем кисло. А после 2:3 - вообще тошно.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 16.06.2021 13:03
    +2
    нестор, 16.06.2021 13:01
    Бились зрители головой об стенку. Потому что после 0:2 стало совсем кисло. А после 2:3 - вообще тошно.
    если говоришь о себе, других не впутывай
    Ссылка
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