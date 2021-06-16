Украина – Северная Македония. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония.

«В первом туре сборная Украины играла с Нидерландами. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но затем во второй половине встречи голландцы повели в счете 2:0. Но Украина смогла отыграться и сделала счет 2:2, благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. И все-таки встречу выиграли Нидерланды со счетом 3:2. Примерно такой же сценарий был и в матче с участием Северной Македонией. Балканская команда пропустила от Австрии, но еще до перерыва сравняла счет после гола Горана Пандева, который стал первым игроком сборной Северной Македонии, забившим мяч на Евро. Но во второй половине встречи австрийцы забили дважды и победили со счетом 3:1. То есть мы видим, что Украина и Северная Македония в первых матчах забили, но и пропустили по три мяча, уступив своим соперникам в боевых поединках.



В предстоящем матче сборной Украины нельзя проигрывать. Команде Шевченко в этом поединке необходимо набирать три очка. Я думаю, что украинским футболистам это по силам сделать. В первой игре с Нидерландами они показали, что могут играть с сильными соперниками. Думаю, что будет непростая игра. Северная Македония закроется и будет играть на контратаках. Но, я думаю, что Украине хватит качества игры впереди. Как итог, команда Шевченко сумеет пробить этот защитный блок и обыграет Северную Македонию», - сказал Бартулович.

Матч Украина – Северная Македония состоится 17-го июня. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».