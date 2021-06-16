Криштиану Роналду повторил достижение Андреса Иньесты

В поединке с венграми (3:0) Криштиану Роналду 6-й раз был назван игроком матча в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым достижение испанца Андреса Иньесты. Ранее капитан португальцев дважды удостаивался этого звания на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также в одной игре на ЧЕ-2008.

К слову, начиная с 1996 года, когда УЕФА начала определять man of the match, чаще других получали награду футболисты Португалии - 23 раза, Германии - 21, Испании - 20, Италии и Франции - по 17.

Обладатели наибольшего количества призов man of the match на Евро