Криштиану Роналду повторил достижение Андреса Иньесты

Мегазвезда португальцев 6-й раз был назван лучшим игроком матча на Евро

  • 16.06.2021 12:19
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Криштиану Роналду повторил достижение Андреса Иньесты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В поединке с венграми (3:0) Криштиану Роналду 6-й раз был назван игроком матча в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым достижение испанца Андреса Иньесты. Ранее капитан португальцев дважды удостаивался этого звания на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также в одной игре на ЧЕ-2008.

К слову, начиная с 1996 года, когда УЕФА начала определять man of the match, чаще других получали награду футболисты Португалии - 23 раза, Германии - 21, Испании - 20, Италии и Франции - по 17.

Обладатели наибольшего количества призов man of the match на Евро

ММ

Игрок

Сборная

ЧЕ

6

Андрес ИНЬЕСТА

Испания

2008 (1), 2012 (3), 2016 (2)

6

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2008 (1), 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1)

4

Зинедин ЗИДАН

Франция

2000 (2), 2004 (2)

4

Андреа ПИРЛО

Италия

2008 (1), 2012 (3)

3

Михаэль БАЛЛАК

Германия

2004 (2), 2008 (1)

3

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

2004 (1), 2008 (1), 2012 (1)

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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