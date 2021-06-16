Криштиану Роналду повторил достижение Андреса Иньесты

В поединке с венграми (3:0) Криштиану Роналду 6-й раз был назван игроком матча в финальных турнирах чемпионатов Европы, повторив тем самым достижение испанца Андреса Иньесты. Ранее капитан португальцев дважды удостаивался этого звания на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также в одной игре на ЧЕ-2008.
К слову, начиная с 1996 года, когда УЕФА начала определять man of the match, чаще других получали награду футболисты Португалии - 23 раза, Германии - 21, Испании - 20, Италии и Франции - по 17.
Обладатели наибольшего количества призов man of the match на Евро
|
ММ
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
6
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Испания
|
2008 (1), 2012 (3), 2016 (2)
|
6
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2008 (1), 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1)
|
4
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
2000 (2), 2004 (2)
|
4
|
Андреа ПИРЛО
|
Италия
|
2008 (1), 2012 (3)
|
3
|
Михаэль БАЛЛАК
|
Германия
|
2004 (2), 2008 (1)
|
3
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
2004 (1), 2008 (1), 2012 (1)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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