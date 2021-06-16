Тренер Швейцарии: «Мы сосредоточены исключительно на игре с Италией»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Италии.
«Я вернулся на стадион «Олимпико» спустя восемь лет, и он прекрасен. Рим - тоже удивительный город. Но мы сосредоточены исключительно на игре», - сказал Петкович.
Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.
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Источник — УЕФА
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