Тренер Швейцарии: «Мы сосредоточены исключительно на игре с Италией»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Италии.

«Я вернулся на стадион «Олимпико» спустя восемь лет, и он прекрасен. Рим - тоже удивительный город. Но мы сосредоточены исключительно на игре», - сказал Петкович.

Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.