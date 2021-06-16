Леонардо БОНУЧЧИ: «У Швейцарии очень талантливая команда»

Защитник сборной Италии – о сопернике по предстоящему матчу

  • 16.06.2021 11:06
  • 126 просмотров
  • 0 комментариев
Леонардо БОНУЧЧИ: «У Швейцарии очень талантливая команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.

«У них есть игроки, которые могут за секунду изменить ход матча, особенно в атаке. Очень талантливая команда. Нам надо быть начеку.

Пока меня больше всего впечатлила Англия - настроем и волей к победе. Назову их главными фаворитами наряду с тремя командами, которые играли вчера: Францией, Германией и Португалией», - сказал Бонуччи.

Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности