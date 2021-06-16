Леонардо БОНУЧЧИ: «У Швейцарии очень талантливая команда»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.

«У них есть игроки, которые могут за секунду изменить ход матча, особенно в атаке. Очень талантливая команда. Нам надо быть начеку.

Пока меня больше всего впечатлила Англия - настроем и волей к победе. Назову их главными фаворитами наряду с тремя командами, которые играли вчера: Францией, Германией и Португалией», - сказал Бонуччи.

Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.