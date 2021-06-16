Роберто МАНЧИНИ: «Нельзя думать, что все случится само собой»

Наставник сборной Италии – о предстоящем матче с Швейцарией

  • 16.06.2021 10:42
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Роберто МАНЧИНИ: «Нельзя думать, что все случится само собой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.

«Я по-прежнему уверен в том, что сборная Италии - одна из сильнейших команд на турнире. Сегодня мы увидим три команды, которые входят в число фаворитов на победу. Посмотрим, что будет. Первый тайм против Турции нам было тяжело. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все случится само собой», - сказал Манчини.

Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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