Джердан ШАКИРИ: «Я хочу разочаровать Манчини»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Италии.

«Я хочу разочаровать Манчини. Мы должны взломать их защиту и забить, а также играть очень осторожно во всех отношениях против такой прекрасной команды. У нас есть хорошие шансы на выход из группы», - сказал Шакири.

Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.