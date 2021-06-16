Джердан ШАКИРИ: «Я хочу разочаровать Манчини»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Италии.
«Я хочу разочаровать Манчини. Мы должны взломать их защиту и забить, а также играть очень осторожно во всех отношениях против такой прекрасной команды. У нас есть хорошие шансы на выход из группы», - сказал Шакири.
Матч Италия – Швейцария состоится сегодня, 16 июня. Начало в 22:00.
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Источник — УЕФА
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