Фернанду САНТУШ: «Это пока только три очка»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (3:0) в стартовом туре Евро-2020.
«Мы хотели начать с победы, но все-таки это пока только три очка. У нас впереди еще два важных матча. Чемпионат Европы - серьезный турнир, поэтому важно действовать постепенно.
Второй тайм мы начали хорошо, но потом действовали несколько нервно - это естественно. Время шло, нервозность росла. Но мы оправились, забили первый гол, и тогда Венгрия открылась. Думаю, что результат справедлив», - сказал Сантуш.
Источник — УЕФА
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