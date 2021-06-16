Фернанду САНТУШ: «Это пока только три очка»

Наставник сборной Португалии – о победе над Венгрией

  • 16.06.2021 09:40
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Фернанду САНТУШ: «Это пока только три очка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (3:0) в стартовом туре Евро-2020.

«Мы хотели начать с победы, но все-таки это пока только три очка. У нас впереди еще два важных матча. Чемпионат Европы - серьезный турнир, поэтому важно действовать постепенно.

Второй тайм мы начали хорошо, но потом действовали несколько нервно - это естественно. Время шло, нервозность росла. Но мы оправились, забили первый гол, и тогда Венгрия открылась. Думаю, что результат справедлив», - сказал Сантуш.

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Источник — УЕФА

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