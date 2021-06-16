Уго ЛЬОРИС: «Главным было взять три очка»

Вратарь сборной Франции – о минимальной победе над Германией

  • 16.06.2021 09:19
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Уго ЛЬОРИС: «Главным было взять три очка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над национальной командой Германии (1:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Главным было взять три очка. Мы и вправду сыграли в командный футбол: особенно пришлось терпеть во втором тайме, когда соперники контролировали мяч и то и дело били мимо. Самое важное мы сделали и должны вдохновиться этим», - сказал Льорис.

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Источник — УЕФА

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