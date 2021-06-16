Криштиану РОНАЛДУ: «Идем к нашей цели»

Звездный португалец доволен победой на старте Евро-2020

  • 16.06.2021 08:13
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Криштиану РОНАЛДУ: «Идем к нашей цели»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после победы 3:0 над Венгрией в первом туре Евро-2020 поделился своими эмоциями.

Португалец забил два мяча и установил ряд рекордов.

«Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или игр, выигранных заранее. Чемпионат Европы — это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием.

Большая победа, команда! Мы идем к нашей цели! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживают!» — написал Роналду в Instagram.

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Источник — Sport.ua

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