Криштиану РОНАЛДУ: «Идем к нашей цели»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после победы 3:0 над Венгрией в первом туре Евро-2020 поделился своими эмоциями.

Португалец забил два мяча и установил ряд рекордов.

«Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или игр, выигранных заранее. Чемпионат Европы — это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием.

Большая победа, команда! Мы идем к нашей цели! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживают!» — написал Роналду в Instagram.