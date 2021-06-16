Поль ПОГБА: «Мы должны соответствовать статусу чемпионов мира»

Сборная Франции одержала победу над Германией (1:0) в первом туре Евро-2020. Хавбек Поль Погба стал лучшим игроком матча. После игры он поделился мыслями:

«Командная игра - вот что самое главное. Без своих партнеров я бы тоже не сыграл хорошо. Каждый из нас приложил необходимые усилия.

На поле мы сфокусированы на выполнении своих обязанностей. Знаем, что должны соответствовать званию чемпионов мира, и с пониманием этого выходим на него. И когда приходится проявить терпение, мы делаем это вместе, и когда атакуем, то тоже вместе», - сказал Погба.