ВИДЕО. Как Роналду сделал дубль в концовке матча против Венгрии

36-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Венгрии (3:0) на Евро-2020 сделал дубль.
Португальский форвард установил несколько рекордов чемпионатов Европы.
При счете 0:0 португальцы забили три гола в концовке и решили исход матча в свою пользу.
ГОЛ! 0:1. Геррейру, 84 мин.
ГОЛ! 0:2. Роналду, 87 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Роналду, 90+2 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.