ВИДЕО. Как Роналду сделал дубль в концовке матча против Венгрии

Звездный форвард португальцев установил множество рекордов на Евро

  • 15.06.2021 21:49
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ВИДЕО. Как Роналду сделал дубль в концовке матча против Венгрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Венгрии (3:0) на Евро-2020 сделал дубль.

Португальский форвард установил несколько рекордов чемпионатов Европы.

При счете 0:0 португальцы забили три гола в концовке и решили исход матча в свою пользу.

ГОЛ! 0:1. Геррейру, 84 мин.

ГОЛ! 0:2. Роналду, 87 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Роналду, 90+2 мин.

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Источник — Sport.ua

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