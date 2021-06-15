Бирмингем. Людмила Киченок стартовала с победы в паре

Сегодня Людмила Киченок вместе с Макото Ниномией в первом раунде травяного турнира WTA в Бирмингеме в парном разряде в трех сетах обыграли третий сеяный канадско-китайский дуэт Габриэла Дабровски/Чжан Шуай. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

Парный разряд. Первый раунд

Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Габриэла Дабровски/Чжан Шуай (Канада/Китай, 3) 6:4, 2:6, 10:7

Следующими соперниками Киченок и Ниномии будет французско-американский дуэт Эликсан Лечемия/Ингрид Нил.

На прошлой неделе Киченок и Ниномия выиграли турнир в Ноттингеме.