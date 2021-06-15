Бирмингем. Известна следующая соперница Костюк

Соперницей Марты Костюк по второму раунду травяного турнира WTA в Бирмингеме станет Дарья Касаткина. Россиянка сегодня в трех сетах обыграла Полону Херцог – 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.
Это будет третья очная встреча Костюк и Касаткиной. Первые две выиграла украинка.
Сегодня Костюк в первом раунде в трех сетах обыграла Мэдисон Бренгл – 4:6, 7:5, 6:3.
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Источник — Sport.ua
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