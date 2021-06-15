Источник: у Шахтера нет предложений по Соломону

У «Шахтера» нет на руках ни одного предложения по вингеру Манору Соломону. Об этом сообщает журналист Крис Уитли.
Ранее интерес к Соломону приписывали лондонскому «Арсеналу». Однако Уитли утверждает, что ни «канониры», ни какой-либо другой клуб предложений по игроку не делали.
В сезоне 2020/2021 на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.
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Источник — Twitter
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