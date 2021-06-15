Источник: у Шахтера нет предложений по Соломону

Ранее интерес к игроку приписывали «Арсеналу»

  • 15.06.2021 19:17
  • 147 просмотров
  • 4 комментария
Источник: у Шахтера нет предложений по Соломону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

У «Шахтера» нет на руках ни одного предложения по вингеру Манору Соломону. Об этом сообщает журналист Крис Уитли.

Ранее интерес к Соломону приписывали лондонскому «Арсеналу». Однако Уитли утверждает, что ни «канониры», ни какой-либо другой клуб предложений по игроку не делали.

В сезоне 2020/2021 на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:22
    0
    Такие игроки Шахтёру нужны.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:22
    0
    FunnyCat__, 15.06.2021 19:20
    Новый день — новый акк?
    Ссылка
    FunnyCat__
      FunnyCat__, 15.06.2021 19:20
    0
    Face Control, 15.06.2021 19:19
    Вот и хорошо, это очень хорошо.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:19
    -1
    Вот и хорошо, это очень хорошо.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:22
    0
    Такие игроки Шахтёру нужны.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 19:22
    0
    FunnyCat__, 15.06.2021 19:20
    Новый день — новый акк?
    Ссылка
    FunnyCat__
      FunnyCat__, 15.06.2021 19:20
    0
    Face Control, 15.06.2021 19:19
    Вот и хорошо, это очень хорошо.
    Ссылка
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