Источник: у Шахтера нет предложений по Соломону

У «Шахтера» нет на руках ни одного предложения по вингеру Манору Соломону. Об этом сообщает журналист Крис Уитли.

Ранее интерес к Соломону приписывали лондонскому «Арсеналу». Однако Уитли утверждает, что ни «канониры», ни какой-либо другой клуб предложений по игроку не делали.

В сезоне 2020/2021 на счету Соломона 11 голов и 1 ассист в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.