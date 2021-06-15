Заря расторгнет контракт с легионером

Луганская «Заря» ведет переговоры о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон с 24-летним латвийским защитником Андрейсом Цыганиксом.

«С Цыганиксом мы ведем переговоры и думаю, что в ближайшие два-три дня отношения между нами будут прекращены по обоюдному согласию и мы пожелаем удачи игроку в новом клубе», - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Зари» Станислав Оганов.

За «Зарю» Цыганикс выступал с января минувшего года. Его контракт с луганчанами рассчитан до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Цыганикс провел 25 поединков за «Зарю», в которых отличился 1 ассистом.

Напомним, сегодня «Заря» объявила об аренде двух игроков киевского «Динамо» - Ахмеда Алибекова и Сергея Булецы.