Заря расторгнет контракт с легионером

Андрейс Цыганикс продолжит карьеру в другом клубе

  • 15.06.2021 18:08
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  • 1 комментарий
Заря расторгнет контракт с легионером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрейс Цыганикс

Луганская «Заря» ведет переговоры о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон с 24-летним латвийским защитником Андрейсом Цыганиксом.

«С Цыганиксом мы ведем переговоры и думаю, что в ближайшие два-три дня отношения между нами будут прекращены по обоюдному согласию и мы пожелаем удачи игроку в новом клубе», - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Зари» Станислав Оганов.

За «Зарю» Цыганикс выступал с января минувшего года. Его контракт с луганчанами рассчитан до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Цыганикс провел 25 поединков за «Зарю», в которых отличился 1 ассистом.

Напомним, сегодня «Заря» объявила об аренде двух игроков киевского «Динамо» - Ахмеда Алибекова и Сергея Булецы.

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Источник — ФК Заря

(15 голосов)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 15.06.2021 18:19
    -4
    разбегаются с этого болота кто куда может, да в УПЛ репутация ниже плинтуса, всё из за коррупции по всем фронтам.
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