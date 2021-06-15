Эксперт: «Конфликта между Ярмоленко и Марлосом и близко не было»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ситуации внутри сборной Украины.

«Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом.

Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой. Все!!! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко — Марлос и близко не было! Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись.

И никакого конфликта, никакого напряжения в раздевалке сборной нет!!! Между одним из футболистов!!! Атмосфера в команде топовая!!!

И я не понимаю, нахер разгонять фейковые истории о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нахер нагнетать, что-то из чего-то высасывая???

Если бы это имело под собой хоть хоть немного правды. Но это — абсолютный п*****ж !!! С такими «друзьями» и врагов не надо.

Мы все должны сейчас быть с командой, не мешать, не вредить, поддерживать!

А время для анализа, выводов, критики наступит позже — по факту глобального результата!

Мы уже прошли поражение 0:4 в стартовом матче, после которого дошли до четвертьфинала чемпионата мира! Поэтому сейчас — только спокойствие и только поддержка!

Слава Украине!!!

P.S. Пардон за мой французский. Задолбало просто», — написал Вацко.