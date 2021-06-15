Заря будет обращаться в УЕФА. Клуб недоволен уходом Николы Василя

Ранее вратарь перебрался в Германию

  • 15.06.2021 17:31
  • 2433 просмотра
  • 2 комментария
Заря будет обращаться в УЕФА. Клуб недоволен уходом Николы Василя
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор клуба «Заря» Станислав Оганов сообщил, что не знает, почему вратарь Никола Василь не прибыл в расположение команды в день выхода из отпуска.

При этом ранее игрок в качестве свободного агента уже подписал контракт с немецким «Санкт-Паули».

«Не прибыл на сбор Никола Василь. Будем разбираться, в чём причина. Если он находится в другом клубе без уведомления нашего клуба, мы будем обращаться в УЕФА о принятии санкций, а в нашем клубе он будет наказан финансово», - сказал Оганов.

Transfermarkt указывает, что контракт 25-летнего игрока с «Зарей» действует до конца июня 2021 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Istm
      Istm, 15.06.2021 17:42
    0
    вже не вперше на цій доріжці (скарги на уефа) підірвались.
    уефа продажне повністю
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.06.2021 17:38
    0
    Контракт Василя с Зарей подошел к концу и он покидает Украину.
    "После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере", — написал вратарь
    Transfermarkt вказує, що контракт 25-річного гравця з «Зорею» діє до кінця червня 2021 року
    Зоря буде звертатися в УЄФА. Клуб незадоволений відходом Ніколи Васіля
    ми будемо звертатися до УЄФА про прийняття санкцій, а в нашому клубі він буде покараний фінансово»
    Кто то много курит или Уефа скоро наши клубы сходу будет наказывать не розбирая.
    А Оганову по ходу нада от генерального звиздюлей дать.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 15.06.2021 17:42
    0
    вже не вперше на цій доріжці (скарги на уефа) підірвались.
    уефа продажне повністю
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.06.2021 17:38
    0
    Контракт Василя с Зарей подошел к концу и он покидает Украину.
    "После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере", — написал вратарь
    Transfermarkt вказує, що контракт 25-річного гравця з «Зорею» діє до кінця червня 2021 року
    Зоря буде звертатися в УЄФА. Клуб незадоволений відходом Ніколи Васіля
    ми будемо звертатися до УЄФА про прийняття санкцій, а в нашому клубі він буде покараний фінансово»
    Кто то много курит или Уефа скоро наши клубы сходу будет наказывать не розбирая.
    А Оганову по ходу нада от генерального звиздюлей дать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности