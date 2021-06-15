Заря будет обращаться в УЕФА. Клуб недоволен уходом Николы Василя

Генеральный директор клуба «Заря» Станислав Оганов сообщил, что не знает, почему вратарь Никола Василь не прибыл в расположение команды в день выхода из отпуска.
При этом ранее игрок в качестве свободного агента уже подписал контракт с немецким «Санкт-Паули».
«Не прибыл на сбор Никола Василь. Будем разбираться, в чём причина. Если он находится в другом клубе без уведомления нашего клуба, мы будем обращаться в УЕФА о принятии санкций, а в нашем клубе он будет наказан финансово», - сказал Оганов.
Transfermarkt указывает, что контракт 25-летнего игрока с «Зарей» действует до конца июня 2021 года.
Источник — ФК Заря
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уефа продажне повністю
"После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере", — написал вратарь
Transfermarkt вказує, що контракт 25-річного гравця з «Зорею» діє до кінця червня 2021 року
Зоря буде звертатися в УЄФА. Клуб незадоволений відходом Ніколи Васіля
ми будемо звертатися до УЄФА про прийняття санкцій, а в нашому клубі він буде покараний фінансово»
Кто то много курит или Уефа скоро наши клубы сходу будет наказывать не розбирая.
А Оганову по ходу нада от генерального звиздюлей дать.
уефа продажне повністю
"После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере", — написал вратарь
Transfermarkt вказує, що контракт 25-річного гравця з «Зорею» діє до кінця червня 2021 року
Зоря буде звертатися в УЄФА. Клуб незадоволений відходом Ніколи Васіля
ми будемо звертатися до УЄФА про прийняття санкцій, а в нашому клубі він буде покараний фінансово»
Кто то много курит или Уефа скоро наши клубы сходу будет наказывать не розбирая.
А Оганову по ходу нада от генерального звиздюлей дать.
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