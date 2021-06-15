Заря будет обращаться в УЕФА. Клуб недоволен уходом Николы Василя

Генеральный директор клуба «Заря» Станислав Оганов сообщил, что не знает, почему вратарь Никола Василь не прибыл в расположение команды в день выхода из отпуска.

При этом ранее игрок в качестве свободного агента уже подписал контракт с немецким «Санкт-Паули».

«Не прибыл на сбор Никола Василь. Будем разбираться, в чём причина. Если он находится в другом клубе без уведомления нашего клуба, мы будем обращаться в УЕФА о принятии санкций, а в нашем клубе он будет наказан финансово», - сказал Оганов.

Transfermarkt указывает, что контракт 25-летнего игрока с «Зарей» действует до конца июня 2021 года.