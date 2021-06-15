Журналист: тренер молодежки Динамо возглавит Черноморец

Главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз возглавит одесский «Черноморец», информирует журналист Игорь Бурбас.

В тренерский штаб Мороза также войдут Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков.

Напомним, «Черноморец» занял второе место в турнире Первой лиги и вернулся в УПЛ. Команда «Динамо» U-21 расформирована, так как чемпионат Украины U-21 больше проводиться не будет.