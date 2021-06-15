Журналист: тренер молодежки Динамо возглавит Черноморец

В штаб Юрия Мороза войдут Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков

  • 15.06.2021 16:53
  • 2682 просмотра
  • 9 комментариев
Журналист: тренер молодежки Динамо возглавит Черноморец
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз возглавит одесский «Черноморец», информирует журналист Игорь Бурбас.

В тренерский штаб Мороза также войдут Алексей Антонов, Алексей Гай и Андрей Анненков.

Напомним, «Черноморец» занял второе место в турнире Первой лиги и вернулся в УПЛ. Команда «Динамо» U-21 расформирована, так как чемпионат Украины U-21 больше проводиться не будет. 

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 17:44
    0
    steelmaker, 15.06.2021 17:02
    из вашего? Скорее, из климовского...
    Прежде,чем писать глупости-читать научись-где я написал-что из моего?
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 15.06.2021 17:11
    +3
    axylinam, 15.06.2021 17:02
    Из нашего Черноморца по видимому сделают очередной фарм клуб
    Что это будет Динамо 2 только с другим названием уже говорят не первый месяц.
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 15.06.2021 17:07
    +1
    Та че уж там, пусть переименуют в рогоморец и играют у себя в столице для дворников на стадионе. И помидора пусть не забудут с собой забрать.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 15.06.2021 17:03
    0
    Без кормільца Гая не можуть обійтись?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.06.2021 17:02
    0
    axylinam, 15.06.2021 17:02
    Из нашего Черноморца по видимому сделают очередной фарм клуб
    из вашего? Скорее, из климовского...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 17:02
    -2
    Из нашего Черноморца по видимому сделают очередной фарм клуб
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.06.2021 16:58
    -1
    Мариуполь-2
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 16:56
    -2
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 16:56
    -2
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 15.06.2021 17:11
    +3
    axylinam, 15.06.2021 17:02
    Из нашего Черноморца по видимому сделают очередной фарм клуб
    Что это будет Динамо 2 только с другим названием уже говорят не первый месяц.
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 15.06.2021 17:07
    +1
    Та че уж там, пусть переименуют в рогоморец и играют у себя в столице для дворников на стадионе. И помидора пусть не забудут с собой забрать.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 17:44
    0
    steelmaker, 15.06.2021 17:02
    из вашего? Скорее, из климовского...
    Прежде,чем писать глупости-читать научись-где я написал-что из моего?
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 15.06.2021 17:03
    0
    Без кормільца Гая не можуть обійтись?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.06.2021 17:02
    0
    axylinam, 15.06.2021 17:02
    Из нашего Черноморца по видимому сделают очередной фарм клуб
    из вашего? Скорее, из климовского...
    Ссылка
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