Источник: Динамо-2 в Первой лиге не будет. Команду U-21 расформируют

Перед началом нового сезоне команда киевского «Динамо» U-21 будет расформирована. Киевский клуб не будет заявлять «Динамо-2» в Первую лигу, судьба каждого молодого футболиста будет решаться индивидуально.

«Руководством «Динамо» принято окончательное решение — никакого «Динамо-2» в Первой лиге не будет, предложение УАФ отклонено. Молодежная команда U-21 расформировывается. С каждым отдельным игроком в ближайшие дни индивидуально решится вопрос о дальнейшей судьбе. Вопрос о фарм-клубе актуален. Для его окончательного решения ожидаем окончания турнира в первом дивизионе.

У Юрия Мороза (главного тренера «Динамо» U-21 — прим. ред.) намечается два варианта — возглавить U-19 или же новый фарм-проект», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В УПЛ с сезона 2021/2022 команды U-21 будут официально упразднены.