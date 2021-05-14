Источник: Динамо-2 в Первой лиге не будет. Команду U-21 расформируют

Решение о будущем молодых футболистов киевлян будет принято позже

  • 14.05.2021 10:59
  • 778 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Динамо-2 в Первой лиге не будет. Команду U-21 расформируют
© ФК Динамо Киев

Перед началом нового сезоне команда киевского «Динамо» U-21 будет расформирована. Киевский клуб не будет заявлять «Динамо-2» в Первую лигу, судьба каждого молодого футболиста будет решаться индивидуально.

«Руководством «Динамо» принято окончательное решение — никакого «Динамо-2» в Первой лиге не будет, предложение УАФ отклонено. Молодежная команда U-21 расформировывается. С каждым отдельным игроком в ближайшие дни индивидуально решится вопрос о дальнейшей судьбе. Вопрос о фарм-клубе актуален. Для его окончательного решения ожидаем окончания турнира в первом дивизионе.

У Юрия Мороза (главного тренера «Динамо» U-21 — прим. ред.) намечается два варианта — возглавить U-19 или же новый фарм-проект», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В УПЛ с сезона 2021/2022 команды U-21 будут официально упразднены.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 14.05.2021 11:15
    0
    Alexander Киев, 14.05.2021 11:05
    И как же тут не вспомнить легендарную песню: " дынама, дынама о-о-о, нах ты нам надо, о-о-о "
    Ты душевнобольной? Нас донецких унижают по всей стране, из-за таких как ты. Нас ненавидят везде и называют беженцами.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 14.05.2021 11:08
    0
    НА .....й со своим фарм проэктом!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.05.2021 11:05
    -3
    И как же тут не вспомнить легендарную песню: " дынама, дынама о-о-о, нах ты нам надо, о-о-о "
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 14.05.2021 11:15
    0
    Alexander Киев, 14.05.2021 11:05
    И как же тут не вспомнить легендарную песню: " дынама, дынама о-о-о, нах ты нам надо, о-о-о "
    Ты душевнобольной? Нас донецких унижают по всей стране, из-за таких как ты. Нас ненавидят везде и называют беженцами.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 14.05.2021 11:08
    0
    НА .....й со своим фарм проэктом!!
    Ссылка
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