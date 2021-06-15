Виктор ВАЦКО: «У Шика нет никакого уважения к ветерану»

Специалист подвел итоги гола чешского футболиста в ворота сборной Шотландии

  • 15.06.2021 16:37
  • 2524 просмотра
  • 6 комментариев
Виктор ВАЦКО: «У Шика нет никакого уважения к ветерану»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о голе игрока сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.

«У Шика никакого уважения к ветерану нет. Прогнал дедушку Маршалла. Для меня сборная Чехии — самое большое мое впечатление 2021 года. Я был уверен, что чехи выигрывают матч.

Индивидуальное качество, на мой взгляд, выше в сборной Чехии. Шик это ярко подтвердил. Шик этим ударом закрыл игру, снял вопрос», — считает Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 17:51
    0
    Александр Гриненко, 15.06.2021 17:19
    Ничего не понял что он сказал.
    Епт, да шотландского воротника замотал как лук в сетку зимой.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.06.2021 17:43
    0
    вот услышат что-то и повторяют как попугаи........сказал шева после Финов закрыть игру и теперь каждый с этой фразой носится
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 15.06.2021 17:38
    0
    Если раньше на спорт.уа переводили через гугл-транслейтор с русского на укр, и там оказывалась куча ошибок, то теперь переводят наоборот, и в русском тексте появляются дикие конструкции. И вычитать этот бред в редакции, оказывается, некому. Позор)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.06.2021 17:38
    +1
    Жесть,и это идет как отдельная,новость....
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 15.06.2021 17:27
    +1
    Не хрена не понятно, но так интересно ))
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 17:19
    +1
    Ничего не понял что он сказал.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.06.2021 17:38
    +1
    Жесть,и это идет как отдельная,новость....
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 15.06.2021 17:27
    +1
    Не хрена не понятно, но так интересно ))
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 17:19
    +1
    Ничего не понял что он сказал.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 17:51
    0
    Александр Гриненко, 15.06.2021 17:19
    Ничего не понял что он сказал.
    Епт, да шотландского воротника замотал как лук в сетку зимой.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.06.2021 17:43
    0
    вот услышат что-то и повторяют как попугаи........сказал шева после Финов закрыть игру и теперь каждый с этой фразой носится
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 15.06.2021 17:38
    0
    Если раньше на спорт.уа переводили через гугл-транслейтор с русского на укр, и там оказывалась куча ошибок, то теперь переводят наоборот, и в русском тексте появляются дикие конструкции. И вычитать этот бред в редакции, оказывается, некому. Позор)
    Ссылка
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