Виктор ВАЦКО: «У Шика нет никакого уважения к ветерану»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о голе игрока сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.

«У Шика никакого уважения к ветерану нет. Прогнал дедушку Маршалла. Для меня сборная Чехии — самое большое мое впечатление 2021 года. Я был уверен, что чехи выигрывают матч.

Индивидуальное качество, на мой взгляд, выше в сборной Чехии. Шик это ярко подтвердил. Шик этим ударом закрыл игру, снял вопрос», — считает Вацко.