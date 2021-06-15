Виктор ВАЦКО: «У Шика нет никакого уважения к ветерану»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о голе игрока сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020.
«У Шика никакого уважения к ветерану нет. Прогнал дедушку Маршалла. Для меня сборная Чехии — самое большое мое впечатление 2021 года. Я был уверен, что чехи выигрывают матч.
Индивидуальное качество, на мой взгляд, выше в сборной Чехии. Шик это ярко подтвердил. Шик этим ударом закрыл игру, снял вопрос», — считает Вацко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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