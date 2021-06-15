Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Турция - Уэльс

В среду, 16 июня, в Баку состоится поединок Евро-2020 в группе А, в котором сборная Турции встретится с командой Уэльса. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Турция - Уэльс. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция - Уэльс.