Виктор ВАЦКО: «Поляки были уверены, что обыграют Словакию»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о поражении сборной Польши от Словакии (1:2) на Евро-2020.

«Поляки были уверены, что они обыграют сборную Словакии. Проблема в том, что Пауло Соуза не дал возможности сыграть втором форварду, он поставил рядом с Левандовски Зелинского, он опускался вглубь, но это не его позиция, он не является выдвинутым форвардом. Плюс команда очень пассивно сыграла против мяча, особенно в первой половине встречи, они не прессинговали, они не создавали давления, не давали динамики — то, что они показали на старте второго тайма», — считает Вацко.