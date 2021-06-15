Виктор ВАЦКО: «Поляки были уверены, что обыграют Словакию»

Специалист подвел итоги поединка Евро-2020

  • 15.06.2021 14:59
  • 848 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Поляки были уверены, что обыграют Словакию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о поражении сборной Польши от Словакии (1:2) на Евро-2020.

«Поляки были уверены, что они обыграют сборную Словакии. Проблема в том, что Пауло Соуза не дал возможности сыграть втором форварду, он поставил рядом с Левандовски Зелинского, он опускался вглубь, но это не его позиция, он не является выдвинутым форвардом. Плюс команда очень пассивно сыграла против мяча, особенно в первой половине встречи, они не прессинговали, они не создавали давления, не давали динамики — то, что они показали на старте второго тайма», — считает Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 15.06.2021 15:23
    +1
    Польща не вийде з групи, як і прогнозував перед Євро. Це видно було по рівню футболу в останні місяці. Для чого було ставити цього португальця?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 15.06.2021 15:23
    +1
    Польща не вийде з групи, як і прогнозував перед Євро. Це видно було по рівню футболу в останні місяці. Для чого було ставити цього португальця?
    Ссылка
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