МИХАЙЛЕНКО: «Приятно удивил зрелищный футбол в исполнении Украины»

Специалист – о поражении команды Андрея Шевченко от Нидерландов

  • 15.06.2021 14:56
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МИХАЙЛЕНКО: «Приятно удивил зрелищный футбол в исполнении Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился мнением о матче сборной Украины против Нидерландов (2:3) в первом туре Евро-2020.

«Если откровенно, то меня приятно удивил зрелищный футбол в исполнении обеих сборных, несмотря на то, что в их составах хватало молодежи, не имеющей опыта выступлений на таком высоком уровне. Даже накануне поединка было еще много разговоров, на какой схеме остановится тренер нидерландцев Франк де Бур: 1-5-3-2 или 1-4-3-3? Однако, на мой взгляд, наставник принял правильное решение, взяв на вооружение 1-3-5-2 с нападающим Мемфисом Депаем часто действовавшим с глубины поля.

Все же, принимая во внимание, что наша сборная, как правило, играет лишь с одним форвардом, то эффективнее было укрепить среднюю зону, что позволило бы иметь преимущество в контроле мяча. Этот план сработал. Благодаря интенсивности перемещений в центре поля Френки де Йонга, Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, успевавшего остро действовать, как вблизи ворот Георгия Бущана, так искусно подыгрывать партнерам, игровое превосходство хозяев сомнений не вызывало», - сказал Михайленко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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