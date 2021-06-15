Финляндия — Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Украинский специалист поделился ожиданиями от поединка Евро-2020

  • 15.06.2021 14:32
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Финляндия — Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Финляндия – Россия

«Думаю, будет счет 1:1. Невзирая на то, что финны обыграли очень хорошую команду Дании со счетом 1:0. Но то, что датчане уступили, связано и с Кристианом Эриксеном. Было видно, что для Дании далеко не самым важным был на поле результат. Для них самым главным было здоровье Эриксена и любого футболиста. Дай Бог, Кристиану здоровья! Пусть у него все будет нормально! Футбол в такой ситуации стоит не на первом месте. Главное – это здоровье!

Финны своей победой над Данией чуть-чуть шокировали всех, но команда у них добротная. Как не крути, в случае победы над Россией для них также открываются ворота в плей-офф Евро. Но победить Россию Финляндии будет тяжело.

Соперники встречались между собой пять раз (4 победы россиян и 1 виктория у финнов). Финляндия победила Россию на Олимпиаде-1912 со счетом 2:1. Затем, начиная с 1995-го года россияне обыгрывали финнов (6:0, 3:1, 3:0, 3:0). Как видим, во всех матчах между Финляндией и Россией было, как минимум три гола.

В первом туре Бельгия победила Россию со счетом 3:0, как я и прогнозировал. Мне хочется, чтобы финны одержали победу в поединке с россиянами, но, если смотреть на этот матч так более-менее объективно, то здесь может быть результативная ничья 1:1», - сказал Федецкий.

Матч Финляндия – Россия состоится 16-го июня. Начало встречи в 16:00.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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