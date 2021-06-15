Бернарду СИЛВА: «Надо относится к Венгрии, Франции и Германии на равных»

Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Венгрии.

«Надо относится к Венгрии, Франции и Германии на равных. Мы понимаем, насколько важен первый матч и хороший старт. Знаем, что нам будет противостоять крайне мотивированная команда, которая будет играть дома. Она сыграет в столь важном для нее турнире против трех сборных, претендующих на победу на чемпионате Европы», - сказал Бернарду Силва.

Матч Венгрия – Португалия состоится 15 июня. Начало в 19:00.