Виктор ВАЦКО: «Нидерланды возили Украину»

Известный украинский ведущий Виктор Вацко поделился мнением о поражении сборной Украины от Нидерландов (2:3) на Евро-2020.

«С чего все взяли, что мы должны обыгрывать сборную Нидерландов, на каких основаниях мы сильнее Вейналдума, де Йонга, де Лигта, де Врая, Депая?

В этой игре очень важно было сыграть правильно на оборону, выдержать компактность, а не провалиться под давлением перемещения, под движением мяча. Мне понравилось, что мы начали достаточно смело, мы не забывали об атаке, и при счете 0:2 мы забили два мяча.

Давайте честно, после 0:2, мы сильно верили, что мы хотя бы один забьем? То, под какой каток мы попали, то, как нас возили — и никто не верил, вот честно, никто не верил. Но мы отыгрались, но затем пропустили, не из-за несчастного случая, а из-за высокого класса футболистов сборной Нидерландов. Это был матч, в котором для нас одно очко было большим бонусом. Забарный — молодая маленькая машинка», — считает Вацко.