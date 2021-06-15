Виктор ВАЦКО: «Нидерланды возили Украину»

Специалист поделился мнением о поединке Евро-2020

  • 15.06.2021 13:58
  • 994 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Нидерланды возили Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский ведущий Виктор Вацко поделился мнением о поражении сборной Украины от Нидерландов (2:3) на Евро-2020.

«С чего все взяли, что мы должны обыгрывать сборную Нидерландов, на каких основаниях мы сильнее Вейналдума, де Йонга, де Лигта, де Врая, Депая?

В этой игре очень важно было сыграть правильно на оборону, выдержать компактность, а не провалиться под давлением перемещения, под движением мяча. Мне понравилось, что мы начали достаточно смело, мы не забывали об атаке, и при счете 0:2 мы забили два мяча.

Давайте честно, после 0:2, мы сильно верили, что мы хотя бы один забьем? То, под какой каток мы попали, то, как нас возили — и никто не верил, вот честно, никто не верил. Но мы отыгрались, но затем пропустили, не из-за несчастного случая, а из-за высокого класса футболистов сборной Нидерландов. Это был матч, в котором для нас одно очко было большим бонусом. Забарный — молодая маленькая машинка», — считает Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 14:28
    0
    А шо у этого Вити де Лигт играл? Из обороны там только де Врея можно выделить, Тимбер зеленый это была его первая нетоварищеская игра, Блинд с кардиостимулятором, собрат по несчастью Эриксена.
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    Semiramida
    online
      Semiramida, 15.06.2021 14:27
    -1
    Вацко! Чушь не мели! Проиграли из-за тренерских ошибок Шевченко, который выпустил на поле сначала Марлоса-пенсионера, после чего сборная Украины утратился динамизм атак, а затем при 2:2 Шевченко не посадил на скамейку запасных Зинченко, который привез третий мяч! Причем уже во второй важной и официальной игре подряд, если считать финал Лиги Чемпионов, где Зинченко стал антигероям! Так что Вацко, расскажи свои бредни в пивной забегаловке старых экспИртов у Денисова!
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    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 15.06.2021 14:25
    0
    один з не багатьох тверезих. а то "гарно грали","гарний результат" і т.д... реально мінус Шевченку за Марлоса та і взагалі за тактику. Гасперіні ж показв,де найкращий Маліновський.навіщо з нього робити майже ще одного опорника??? не знаю чи міг грати Степаненко бо Сидорчук реально не тягне рівень цієї збірної. і ще питання-в збірній немає психолога? ніхто не побачив що Миколенко просто перегорів???а Забарний реально має вирости в класного захисника.
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    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:14
    0
    Аппетит приходит во время еды, а вообще играй мы по смелее, то вполне может что-то и типа 4:3 и тд могло быть, правда вряд ли в нашу пользу
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    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 14:13
    +1
    в коем веке абсолютно соглашусь с Вацко!
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    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 14:13
    +1
    в коем веке абсолютно соглашусь с Вацко!
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 14:28
    0
    А шо у этого Вити де Лигт играл? Из обороны там только де Врея можно выделить, Тимбер зеленый это была его первая нетоварищеская игра, Блинд с кардиостимулятором, собрат по несчастью Эриксена.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 15.06.2021 14:25
    0
    один з не багатьох тверезих. а то "гарно грали","гарний результат" і т.д... реально мінус Шевченку за Марлоса та і взагалі за тактику. Гасперіні ж показв,де найкращий Маліновський.навіщо з нього робити майже ще одного опорника??? не знаю чи міг грати Степаненко бо Сидорчук реально не тягне рівень цієї збірної. і ще питання-в збірній немає психолога? ніхто не побачив що Миколенко просто перегорів???а Забарний реально має вирости в класного захисника.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:14
    0
    Аппетит приходит во время еды, а вообще играй мы по смелее, то вполне может что-то и типа 4:3 и тд могло быть, правда вряд ли в нашу пользу
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