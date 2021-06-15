ВИДЕО. Ровно два года назад сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира

Ровно два года назад, 15 июня 2019 года, сборная Украины U-20 выиграла молодежный чемпионат мира.

В финале команда Александра Петракова одержала волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1.

Предлагаем вспомнить один из самых знаменательных моментов в истории украинского футбола.

ЧМ-2019 по футболу (U-20): расписание, анонсы, трансляции, результаты