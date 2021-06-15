ВИДЕО. Ровно два года назад сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира

В 2019-м команде Александра Петракова не было равных на молодежном Мундиале

  • 15.06.2021 14:15
  • 195 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ровно два года назад сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно два года назад, 15 июня 2019 года, сборная Украины U-20 выиграла молодежный чемпионат мира.

В финале команда Александра Петракова одержала волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1.

Предлагаем вспомнить один из самых знаменательных моментов в истории украинского футбола.

ЧМ-2019 по футболу (U-20): расписание, анонсы, трансляции, результаты

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:19
    0
    Быстро время летит, а топы наши пока так и не раскрылись
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 14:19
    0
    Быстро время летит, а топы наши пока так и не раскрылись
    Ссылка
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