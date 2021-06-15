ВИДЕО. Ровно два года назад сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира

Ровно два года назад, 15 июня 2019 года, сборная Украины U-20 выиграла молодежный чемпионат мира.
В финале команда Александра Петракова одержала волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1.
Предлагаем вспомнить один из самых знаменательных моментов в истории украинского футбола.
ЧМ-2019 по футболу (U-20): расписание, анонсы, трансляции, результаты
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.