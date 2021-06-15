Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «С Северной Македонией нужно настраиваться на бой»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко порассуждал о шансах сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020.

«Выход из группы? На мой взгляд, они продолжают оставаться высокими. Ведь, если откровенно, то по большому счету мало кто рассчитывал, что в поединке с нидерландцами удастся разжиться очками. Вне сомнения, прибавит уверенности в своих силах то, что отыгрались в сражении с мощным оппонентом. Вот если бы безропотно уступили — 0:2, то, уверен, это бы сказалось негативно на настроении наших футболистов.

Необходимо сказать, что следующий соперник — Северная Македония, не из простых. В составе балканцев предостаточно опытных игроков, защищавших цвета именитых клубов, тем более, они отлично понимают, что в случае неудачи с Украиной, можно собираться домой. Поэтому нужно настраиваться на серьезный бой, хотя, на мой взгляд, психологическое состояние у наших ребят будет получше. И это очень важно», - сказал Михайленко.

Матч Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало игры в 16:00 по Киеву.