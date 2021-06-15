Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «С Северной Македонией нужно настраиваться на бой»

Специалист ожидает непростой матч для сборной Украины

  • 15.06.2021 13:42
  • 620 просмотров
  • 2 комментария
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «С Северной Македонией нужно настраиваться на бой»
© ФК Пафос. Дмитрий Михайленко

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко порассуждал о шансах сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020.

«Выход из группы? На мой взгляд, они продолжают оставаться высокими. Ведь, если откровенно, то по большому счету мало кто рассчитывал, что в поединке с нидерландцами удастся разжиться очками. Вне сомнения, прибавит уверенности в своих силах то, что отыгрались в сражении с мощным оппонентом. Вот если бы безропотно уступили — 0:2, то, уверен, это бы сказалось негативно на настроении наших футболистов.

Необходимо сказать, что следующий соперник — Северная Македония, не из простых. В составе балканцев предостаточно опытных игроков, защищавших цвета именитых клубов, тем более, они отлично понимают, что в случае неудачи с Украиной, можно собираться домой. Поэтому нужно настраиваться на серьезный бой, хотя, на мой взгляд, психологическое состояние у наших ребят будет получше. И это очень важно», - сказал Михайленко.

Матч Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало игры в 16:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 14:04
    0
    Та да, других вариантов уже и нет.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 15.06.2021 13:59
    +1
    Так, гра буде дуже важлива для обох команд, і головне, нашим хлопцям важливо багато не пропустити, відігруватися завжди дуже важко.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 15.06.2021 13:59
    +1
    Так, гра буде дуже важлива для обох команд, і головне, нашим хлопцям важливо багато не пропустити, відігруватися завжди дуже важко.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 14:04
    0
    Та да, других вариантов уже и нет.
    Ссылка
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