Фернанду САНТУШ: «Венгрия будет играть без страха»

Наставник сборной Португалии – о предстоящем старте на Евро-2020

  • 15.06.2021 12:34
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Фернанду САНТУШ: «Венгрия будет играть без страха»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Венгрии.

«По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить. Я ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот», - сказал Сантуш.

Матч Венгрия – Португалия состоится 15 июня. Начало в 19:00.

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Источник — УЕФА

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