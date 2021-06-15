Фернанду САНТУШ: «Венгрия будет играть без страха»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Венгрии.
«По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить. Я ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот», - сказал Сантуш.
Матч Венгрия – Португалия состоится 15 июня. Начало в 19:00.
Источник — УЕФА
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