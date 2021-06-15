Уго ЛЬОРИС: «Это классическое противостояние на мировом уровне»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча против национальной команды Германии.

«У меня есть хорошие и плохие воспоминания о матчах Франция – Германия. Это классическое противостояние на европейском и мировом уровне. Это важный матч, поскольку это первый тур в очень сложной группе», - сказал Льорис.

Матч Франция – Германия состоится во вторник, 15 июня. Начало в 22:00.