Уго ЛЬОРИС: «Это классическое противостояние на мировом уровне»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча против национальной команды Германии.
«У меня есть хорошие и плохие воспоминания о матчах Франция – Германия. Это классическое противостояние на европейском и мировом уровне. Это важный матч, поскольку это первый тур в очень сложной группе», - сказал Льорис.
Матч Франция – Германия состоится во вторник, 15 июня. Начало в 22:00.
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Источник — УЕФА
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