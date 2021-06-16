ЯРМОЛЕНКО: «Понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны быть вместе»

Полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями относительно следующего матча на Евро-2020.
«Мы уже разобрали первую игру с тренерским штабом. Нам указали на хорошие моменты и ошибки. Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что сейчас мы, как никогда, должны быть вместе. Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как надо играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.
На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить», - сказал Ярмоленко.
Матч Украина - Северная Македония запланирован на 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020
Источник — Украинская ассоциация футбола
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