ЯРМОЛЕНКО: «Понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны быть вместе»

Лидер сборной Украины рассказал о настрое команды на матч с Северной Македонией

  • 16.06.2021 12:00
  • 1724 просмотра
  • 2 комментария
ЯРМОЛЕНКО: «Понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны быть вместе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями относительно следующего матча на Евро-2020.

«Мы уже разобрали первую игру с тренерским штабом. Нам указали на хорошие моменты и ошибки. Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что сейчас мы, как никогда, должны быть вместе. Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как надо играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.

На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить», - сказал Ярмоленко.

Матч Украина - Северная Македония запланирован на 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.06.2021 12:48
    0
    Wir ist zusammen!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.06.2021 12:12
    +1
    Не намагатимося,а ПЕРЕМОЖЕМО обов'язково,бо іншого не дано.!!!Вперед до ПЕРЕМОГИ.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.06.2021 12:12
    +1
    Не намагатимося,а ПЕРЕМОЖЕМО обов'язково,бо іншого не дано.!!!Вперед до ПЕРЕМОГИ.!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.06.2021 12:48
    0
    Wir ist zusammen!
    Ссылка
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