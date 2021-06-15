Это не Миколенко. Артем Франков назвал виновных в поражении Нидерландам

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал российскому изданию, почему сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3).
— Какие вопросы у вас возникли по игре сборной Украины?
— Считаю, что нас очень сильно подкосила травма Зубкова. Он в последнее время стал важным игроком для сборной. Мне нравится его универсализм и бойцовские качества. И вдруг почему-то тренерский штаб выпускает вместо Зубкова Марлоса.
— Ошибка?
— Да он же отродясь не работал в отборе! Привык заниматься чисто конструктивом. И что мы получили? Зубков играл слева, а Марлос там действовать не хочет. Его тянет в центр. И в итоге у нас слева остался один Миколенко.
Ребята, мы же сами своими руками выкопали себе яму! У нас выпал игрок в этой зоне, и мы его никем не заменили! И Дюмфрис катался по этому флангу как на коньках. Миколенко ко второму тайму достали до такой степени, что он начал ошибаться.
— Ему здорово досталось от ваших коллег...
— Считаю, не надо делать из него козла отпущения. Миколенко стал заложником решения по Марлосу. И ведь обратная замена Марлоса была признанием собственной ошибки? Он тайм провел на поле. И за это время мы получили два гола...
Мне просто хочется, чтобы кто-то из тренеров внятно объяснил, зачем этого игрока выпустили слева. По большому счету, не хочется искать виноватых. Этому составу вполне по силам победить Северную Македонию.
— В целом вы считаете вчерашнее поражение справедливым?
— По количеству моментов голландцы нас явно превзошли. Тут картина удручающая. Но чисто по-болельщицки не хочется соглашаться с цифрами. Да, пожалуй, итог — по делу. Хотя все предопределили индивидуальные ошибки.
Источник — Спорт-Экспресс
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а это субъективные позиции отдельных журналистов, которые создают токсичный фон
1. Какого франков срач разводит? Если это его речь, а не нарезка.
2. Какого франков сотрудничает с росийским изданием?
там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
Тут більше помилка тренера, який оголив перед флангу.
На счет Марлоса - это игрок 15-20 минут. Его идеально выпускать под конец матча, когда счет уже в нашу пользу, чтобы он добавлял креатива и освежал линию атаки. А в матче с топовыми командами - это сразу минус один игрок в обороне. Помимо того, что не отбирает, так еще с маленьким ростом и неумением сыграть головой..
Как и шапаренко
На счет Марлоса - это игрок 15-20 минут. Его идеально выпускать под конец матча, когда счет уже в нашу пользу, чтобы он добавлял креатива и освежал линию атаки. А в матче с топовыми командами - это сразу минус один игрок в обороне. Помимо того, что не отбирает, так еще с маленьким ростом и неумением сыграть головой..
Тут більше помилка тренера, який оголив перед флангу.
там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
1. Какого франков срач разводит? Если это его речь, а не нарезка.
2. Какого франков сотрудничает с росийским изданием?
там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
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