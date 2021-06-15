Это не Миколенко. Артем Франков назвал виновных в поражении Нидерландам

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал российскому изданию, почему сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3).



— Какие вопросы у вас возникли по игре сборной Украины?

— Считаю, что нас очень сильно подкосила травма Зубкова. Он в последнее время стал важным игроком для сборной. Мне нравится его универсализм и бойцовские качества. И вдруг почему-то тренерский штаб выпускает вместо Зубкова Марлоса.



— Ошибка?

— Да он же отродясь не работал в отборе! Привык заниматься чисто конструктивом. И что мы получили? Зубков играл слева, а Марлос там действовать не хочет. Его тянет в центр. И в итоге у нас слева остался один Миколенко.



Ребята, мы же сами своими руками выкопали себе яму! У нас выпал игрок в этой зоне, и мы его никем не заменили! И Дюмфрис катался по этому флангу как на коньках. Миколенко ко второму тайму достали до такой степени, что он начал ошибаться.



— Ему здорово досталось от ваших коллег...

— Считаю, не надо делать из него козла отпущения. Миколенко стал заложником решения по Марлосу. И ведь обратная замена Марлоса была признанием собственной ошибки? Он тайм провел на поле. И за это время мы получили два гола...

Мне просто хочется, чтобы кто-то из тренеров внятно объяснил, зачем этого игрока выпустили слева. По большому счету, не хочется искать виноватых. Этому составу вполне по силам победить Северную Македонию.

— В целом вы считаете вчерашнее поражение справедливым?

— По количеству моментов голландцы нас явно превзошли. Тут картина удручающая. Но чисто по-болельщицки не хочется соглашаться с цифрами. Да, пожалуй, итог — по делу. Хотя все предопределили индивидуальные ошибки.