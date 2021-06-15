Это не Миколенко. Артем Франков назвал виновных в поражении Нидерландам

Известный журналист считает, что тренерский штаб допустил грубую ошибку

  • 15.06.2021 11:58
  • 8832 просмотра
  • 18 комментариев
Это не Миколенко. Артем Франков назвал виновных в поражении Нидерландам
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал российскому изданию, почему сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3).
 
— Какие вопросы у вас возникли по игре сборной Украины?
— Считаю, что нас очень сильно подкосила травма Зубкова. Он в последнее время стал важным игроком для сборной. Мне нравится его универсализм и бойцовские качества. И вдруг почему-то тренерский штаб выпускает вместо Зубкова Марлоса.
 
— Ошибка?
— Да он же отродясь не работал в отборе! Привык заниматься чисто конструктивом. И что мы получили? Зубков играл слева, а Марлос там действовать не хочет. Его тянет в центр. И в итоге у нас слева остался один Миколенко.
 
Ребята, мы же сами своими руками выкопали себе яму! У нас выпал игрок в этой зоне, и мы его никем не заменили! И Дюмфрис катался по этому флангу как на коньках. Миколенко ко второму тайму достали до такой степени, что он начал ошибаться.
 
— Ему здорово досталось от ваших коллег...
— Считаю, не надо делать из него козла отпущения. Миколенко стал заложником решения по Марлосу. И ведь обратная замена Марлоса была признанием собственной ошибки? Он тайм провел на поле. И за это время мы получили два гола...

Мне просто хочется, чтобы кто-то из тренеров внятно объяснил, зачем этого игрока выпустили слева. По большому счету, не хочется искать виноватых. Этому составу вполне по силам победить Северную Македонию. 

— В целом вы считаете вчерашнее поражение справедливым?
— По количеству моментов голландцы нас явно превзошли. Тут картина удручающая. Но чисто по-болельщицки не хочется соглашаться с цифрами. Да, пожалуй, итог — по делу. Хотя все предопределили индивидуальные ошибки.

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Источник — Спорт-Экспресс

(37 голосов)

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Комментарии
    brighi10
      brighi10, 15.06.2021 13:11
    +1
    нашли у кого спрашивать...этот ватный тушкан за роисю больше болеет чем за нашу сборную
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 15.06.2021 12:55
    0
    хоть бы Шева с Македонией не перемудрил
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 12:53
    0
    Виноват жребий. Могли бы играть в Италии.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 15.06.2021 12:40
    0
    Euro2020, 15.06.2021 12:25
    Виноват мусорской пивник Микола и точка.
    почему болельщиков шахтера так легко отличить от других?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 15.06.2021 12:39
    -1
    MaxUa, 15.06.2021 12:24
    Это не негатив, а разбор полетов. Если не понять причины неправильных решений, которые привели к поражению, и не принять это знание к сведению, все может повториться вновь. Виновных действительно искать не нужно. Это неконструктивно. Главное - понять, какое именно решение было неверно, почему оно было неверно и впредь таких решений в похожих ситуациях не допускать.
    разбор полетов пусть Шева с СаШо делают в раздевалке
    а это субъективные позиции отдельных журналистов, которые создают токсичный фон
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 12:38
    +2
    С С.Македонией надо Цыганкова ставить
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 15.06.2021 12:30
    +1
    Два вопроса по интервью.
    1. Какого франков срач разводит? Если это его речь, а не нарезка.
    2. Какого франков сотрудничает с росийским изданием?
    Ссылка
    Euro2020
      Euro2020, 15.06.2021 12:25
    -3
    Виноват мусорской пивник Микола и точка.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.06.2021 12:24
    +1
    Funny__Cat_, 15.06.2021 12:20
    Хватит уже искать виноватых, нафига этот негатив ?
    там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
    Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
    сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
    Это не негатив, а разбор полетов. Если не понять причины неправильных решений, которые привели к поражению, и не принять это знание к сведению, все может повториться вновь. Виновных действительно искать не нужно. Это неконструктивно. Главное - понять, какое именно решение было неверно, почему оно было неверно и впредь таких решений в похожих ситуациях не допускать.
    Ссылка
    Euro2020
      Euro2020, 15.06.2021 12:23
    0
    Франков,иди бояры выпей с Шариём
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.06.2021 12:21
    +1
    Nordenus, 15.06.2021 12:09
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Это крайне упрощенное объяснение, которое именно в силу упрощения ничего не объясняет. Ситуацию нужно рассматривать в комплексе. Левый фланг это не только Миколенко и если был системный провал на левой фланге нужно понять причины провала. А ошибки Миколенко это уже фактически конечный результат этого провала. В противном случае получается, что все сыграли на уровне и только Миколенко внезапно допустил просчеты.
    Ссылка
    Moonspell
      Moonspell, 15.06.2021 12:21
    +2
    Nordenus, 15.06.2021 12:09
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Так это уже следствие, а причина как раз в ослаблении фланга
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 15.06.2021 12:20
    +8
    Хватит уже искать виноватых, нафига этот негатив ?
    там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
    Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
    сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
    Ссылка
    vovadocent
      vovadocent, 15.06.2021 12:14
    +11
    Nordenus, 15.06.2021 12:09
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Будь хто почне помилятись якшо його вимотати, люди не металеві.
    Тут більше помилка тренера, який оголив перед флангу.
    Ссылка
    Лео Леон
    online
      Лео Леон, 15.06.2021 12:13
    +6
    Зина привез 2 гола.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 15.06.2021 12:09
    -7
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 15.06.2021 12:09
    +15
    Так то по факту сказал.
    На счет Марлоса - это игрок 15-20 минут. Его идеально выпускать под конец матча, когда счет уже в нашу пользу, чтобы он добавлял креатива и освежал линию атаки. А в матче с топовыми командами - это сразу минус один игрок в обороне. Помимо того, что не отбирает, так еще с маленьким ростом и неумением сыграть головой..
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 15.06.2021 12:05
    -11
    Сарлосмне достоин сборной он никакой
    Как и шапаренко
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 15.06.2021 12:09
    +15
    Так то по факту сказал.
    На счет Марлоса - это игрок 15-20 минут. Его идеально выпускать под конец матча, когда счет уже в нашу пользу, чтобы он добавлял креатива и освежал линию атаки. А в матче с топовыми командами - это сразу минус один игрок в обороне. Помимо того, что не отбирает, так еще с маленьким ростом и неумением сыграть головой..
    Ссылка
    vovadocent
      vovadocent, 15.06.2021 12:14
    +11
    Nordenus, 15.06.2021 12:09
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Будь хто почне помилятись якшо його вимотати, люди не металеві.
    Тут більше помилка тренера, який оголив перед флангу.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 15.06.2021 12:20
    +8
    Хватит уже искать виноватых, нафига этот негатив ?
    там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
    Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
    сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
    Ссылка
    Лео Леон
    online
      Лео Леон, 15.06.2021 12:13
    +6
    Зина привез 2 гола.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 12:38
    +2
    С С.Македонией надо Цыганкова ставить
    Ссылка
    Moonspell
      Moonspell, 15.06.2021 12:21
    +2
    Nordenus, 15.06.2021 12:09
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Так это уже следствие, а причина как раз в ослаблении фланга
    Ссылка
    brighi10
      brighi10, 15.06.2021 13:11
    +1
    нашли у кого спрашивать...этот ватный тушкан за роисю больше болеет чем за нашу сборную
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 15.06.2021 12:30
    +1
    Два вопроса по интервью.
    1. Какого франков срач разводит? Если это его речь, а не нарезка.
    2. Какого франков сотрудничает с росийским изданием?
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.06.2021 12:24
    +1
    Funny__Cat_, 15.06.2021 12:20
    Хватит уже искать виноватых, нафига этот негатив ?
    там косяк тренерского штаба, в первую очередь , Марлос не сам себя выпустил же
    Но для менее динамичных команд, он минут на 20 , вполне может принести свою пользу
    сейчас все мыси должны быть о Македонии, а не о том кто виноват
    Это не негатив, а разбор полетов. Если не понять причины неправильных решений, которые привели к поражению, и не принять это знание к сведению, все может повториться вновь. Виновных действительно искать не нужно. Это неконструктивно. Главное - понять, какое именно решение было неверно, почему оно было неверно и впредь таких решений в похожих ситуациях не допускать.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.06.2021 12:21
    +1
    Nordenus, 15.06.2021 12:09
    Миколенко допустил две ошибки после которых нам забили и точка. Что это за оправдания что он не виноват? То что выпустить Марлоса было ошибкой это и так понятно, но первые два гола это косяки Миколенка!
    Это крайне упрощенное объяснение, которое именно в силу упрощения ничего не объясняет. Ситуацию нужно рассматривать в комплексе. Левый фланг это не только Миколенко и если был системный провал на левой фланге нужно понять причины провала. А ошибки Миколенко это уже фактически конечный результат этого провала. В противном случае получается, что все сыграли на уровне и только Миколенко внезапно допустил просчеты.
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 15.06.2021 12:55
    0
    хоть бы Шева с Македонией не перемудрил
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 12:53
    0
    Виноват жребий. Могли бы играть в Италии.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 15.06.2021 12:40
    0
    Euro2020, 15.06.2021 12:25
    Виноват мусорской пивник Микола и точка.
    почему болельщиков шахтера так легко отличить от других?
    Ссылка
    Euro2020
      Euro2020, 15.06.2021 12:23
    0
    Франков,иди бояры выпей с Шариём
    Ссылка
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