ВИДЕО. 19:36. Шахтер креативным роликом анонсировал презентацию Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» выпустил креативный ролик, посвященный новому главному тренеру Роберто Де Дзерби.
Итальянский специалист будет сегодня представлен болельщикам «горняков» о 19:36 (обыгран год основания клуба).
Презентация Роберто Де Дзерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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