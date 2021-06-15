ВИДЕО. 19:36. Шахтер креативным роликом анонсировал презентацию Де Дзерби

Сегодня итальянский специалист будет представлен болельщикам

  • 15.06.2021 11:29
  • 261 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. 19:36. Шахтер креативным роликом анонсировал презентацию Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» выпустил креативный ролик, посвященный новому главному тренеру Роберто Де Дзерби.
 
Итальянский специалист будет сегодня представлен болельщикам «горняков» о 19:36 (обыгран год основания клуба).

Презентация Роберто Де Дзерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.06.2021 11:41
    0
    Где трансферы нападающего и защитника? Жозе Боту в отставку!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.06.2021 11:41
    0
    Я, як вболівальник ДК, хочу запитати: КОЛИ ДИНАМО ВИНАЙМЕ ЯКІСНИХ МАРКЕТОЛОГІВ???
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 11:36
    0
    Видос получился не креативный,а крототивный,примитив какой то
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.06.2021 11:41
    0
    Где трансферы нападающего и защитника? Жозе Боту в отставку!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.06.2021 11:41
    0
    Я, як вболівальник ДК, хочу запитати: КОЛИ ДИНАМО ВИНАЙМЕ ЯКІСНИХ МАРКЕТОЛОГІВ???
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 11:36
    0
    Видос получился не креативный,а крототивный,примитив какой то
    Ссылка
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