Щенсны стал первым вратарем, забившим в свои ворота на Евро

Войцех Щенсны стал автором 11-го автогола в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе первого в исполнении голкипера. «Самострел», который вратарь сборной Польши совершил на 18-й минуте матча со Словакией (1:2), оказался самым ранним в истории EURO.

Прежний рекорд, установленный хорватом Игором Тудором на ЧЕ-2004 в поединке с французами, он превзошел на 4 минуты.