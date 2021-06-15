Щенсны стал первым вратарем, забившим в свои ворота на Евро

Войцех Щенсны стал автором 11-го автогола в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе первого в исполнении голкипера. «Самострел», который вратарь сборной Польши совершил на 18-й минуте матча со Словакией (1:2), оказался самым ранним в истории EURO.
Прежний рекорд, установленный хорватом Игором Тудором на ЧЕ-2004 в поединке с французами, он превзошел на 4 минуты.
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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