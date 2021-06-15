Дидье ДЕШАМ: «Это грандиозный матч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча против национальной команды Германии.

«Для старта на турнире это грандиозный матч. Это грандиозный матч как для нас, так и для немцев, поскольку обе наши команды входят в число ведущих в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы играть эффективно в обеих штрафных площадках, поскольку именно там будет решаться судьба игры», - сказал Дешам.

Матч Франция – Германия состоится во вторник, 15 июня. Начало в 22:00.