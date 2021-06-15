Вадим ЕВТУШЕНКО: «Я подал в отставку. Не вижу смысла работать»

Известный тренер покинул херсонский «Кристалл»

  • 15.06.2021 10:40
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  • 2 комментария
Вадим ЕВТУШЕНКО: «Я подал в отставку. Не вижу смысла работать»
© ФК Динамо Киев. Вадим Евтушенко

Уже бывший главный тренер херсонского «Кристалла» Вадим Евтушенко рассказал о своей встрече с мэром Херсона, после которой он подал в отставку с поста главного тренера херсонцев.

«Встреча с мэром состоялась. Я подал в отставку. Не буду расшифровывать, но мы поговорили и расстались. Поняли друг друга и поблагодарили за работу. Не вижу смысла работать в условиях, в которых предлагаются. И они на порядок ниже, чем были до этого.

Не хочу оценивать работу и предоставлять отчет после вылета команды из Первой лиги, потому что проработал всего четыре месяца. Считаю, что в конце чемпионата мы нащупали свою игру и начали показывать футбол, который хотели видеть болельщики.

Я принял команду за месяц до возобновления чемпионата с пятью футболистами. Мы комплектовались на ходу, за неделю до первого матча еще приезжали футболисты. Поэтому, чтобы остаться в Первой лиге, нам нужен был фактически чемпионский график, надо было выиграть девять матчей из 14-ти. Увы, не получилось. Были как объективные причины, так и другие.

Финансирование у «Кристалла» урезается, поэтому в этой ситуации строить команду на низкой форме оплаты, которая бы боролась за возвращение в первый дивизион, будет, мягко говоря, сложно. Не вижу в этом цели, поэтому попросил мэра города об отставке», - сказал Евтушенко.

Добавим, что в итоговой таблице Первой лиги «Кристалл» занял последнее, 16 место, набрав 13 очков. Под руководством Вадима Евтушенко «Кристалл» одержал две победы, три ничьи, в пассиве коллектива девять поражений.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 15.06.2021 11:10
    -1
    Как понимаю, фининсирование команды за счет бюджета, денег горожан? А это миллионы и миллионы гривен. Показывают по ящику на Прямом насколько скуден стал рацион нашего военного, на фото - грамм 200 супчика, перловки склеенной без масла ополонник в тарелке, капустный лист, колбаска грамм на 15 сервилат, чай, хлеб (так нас в ссср в учебке Десна и гвардейской танковой дивизии постно и невкусно "силосом" харчевали, как свиней). А еще несколько лет назад солдат кормили по-царски, настоящие вкусные сытные были обеды (соки, мясо, гречка, картошка, фрукты, ягоды). И в это настоящее время бюджетные деньги выбрасываются на никому не нужные команды. Как показывает практика, вся эта затея, обычно ради того, чтобы в мутной воде бюджетных денег рыбку половить. Лучше бы городская власть вместо выброса денег впустую оказала спонсорскую помощь в виде закупленных продуктов для одной из воинских частей. Вот это была бы реальная польза.
    Ссылка
    User Bravis
    online
      User Bravis, 15.06.2021 10:53
    +1
    В Херсоне нет дела до профессионального спорта... Ну за футзал спасибо, но это личное детище мэра..
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    User Bravis
    online
      User Bravis, 15.06.2021 10:53
    +1
    В Херсоне нет дела до профессионального спорта... Ну за футзал спасибо, но это личное детище мэра..
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