Вадим ЕВТУШЕНКО: «Я подал в отставку. Не вижу смысла работать»

Уже бывший главный тренер херсонского «Кристалла» Вадим Евтушенко рассказал о своей встрече с мэром Херсона, после которой он подал в отставку с поста главного тренера херсонцев.

«Встреча с мэром состоялась. Я подал в отставку. Не буду расшифровывать, но мы поговорили и расстались. Поняли друг друга и поблагодарили за работу. Не вижу смысла работать в условиях, в которых предлагаются. И они на порядок ниже, чем были до этого.

Не хочу оценивать работу и предоставлять отчет после вылета команды из Первой лиги, потому что проработал всего четыре месяца. Считаю, что в конце чемпионата мы нащупали свою игру и начали показывать футбол, который хотели видеть болельщики.

Я принял команду за месяц до возобновления чемпионата с пятью футболистами. Мы комплектовались на ходу, за неделю до первого матча еще приезжали футболисты. Поэтому, чтобы остаться в Первой лиге, нам нужен был фактически чемпионский график, надо было выиграть девять матчей из 14-ти. Увы, не получилось. Были как объективные причины, так и другие.

Финансирование у «Кристалла» урезается, поэтому в этой ситуации строить команду на низкой форме оплаты, которая бы боролась за возвращение в первый дивизион, будет, мягко говоря, сложно. Не вижу в этом цели, поэтому попросил мэра города об отставке», - сказал Евтушенко.

Добавим, что в итоговой таблице Первой лиги «Кристалл» занял последнее, 16 место, набрав 13 очков. Под руководством Вадима Евтушенко «Кристалл» одержал две победы, три ничьи, в пассиве коллектива девять поражений.