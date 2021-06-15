ФОТО. Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о своем самочувствии.
«Привет всем. Большое спасибо за ваши приятные, удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.
Я в порядке – при сложившихся обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.
Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», – написал Эриксен в инстаграме.
12 июня Кристиан потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.
Источник — Sport.ua
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