ФОТО. Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о своем самочувствии.



«Привет всем. Большое спасибо за ваши приятные, удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.



Я в порядке – при сложившихся обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.



Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», – написал Эриксен в инстаграме.



12 июня Кристиан потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.