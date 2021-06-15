ФОТО. Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии

Полузащитник сборной Дании в порядке

  • 15.06.2021 10:22
  • 2857 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о своем самочувствии.
 
«Привет всем. Большое спасибо за ваши приятные, удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.
 
Я в порядке – при сложившихся обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.
 
Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», – написал Эриксен в инстаграме.
 
12 июня Кристиан потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    28cm
    online
      28cm, 15.06.2021 10:32
    +4
    здоров'я, козаче!
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 15.06.2021 10:32
    +4
    здоров'я, козаче!
    Ссылка
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