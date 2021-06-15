НОЙЕР: «Франция – команда великих игроков, но и мы не явные аутсайдеры»

Один из лидеров сборной Германии Мануэль Нойер высказался о грядущем стартовом поединке Евро-2020 против команды Франции.

«Мы знаем, что сборная Франции играет в хороший футбол и добивается успеха в последние годы. Это команда великих игроков. Но мы также хорошая команда, против которой сложно играть. У нас есть смелость. Мы уважаем их, но здесь, в Мюнхене, мы точно не являемся явными аутсайдерами.

У Франции топ-нападающие, эти игроки очень важны для их команды. Мы знаем о них, не только о Мбаппе. Мы уважаем их, и я думаю, что они уважают нас», - сказал Нойер.

Матч Франция — Германия состоится 15 июня в Мюнхене, начало — 22:00 по Киеву.