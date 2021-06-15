ОФИЦИАЛЬНО. В Шахтере создана женская команда

В настоящее время начата работа по формированию игрового состава

  • 15.06.2021 09:55
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. В Шахтере создана женская команда
© ФК Шахтер Донецк

ФК «Шахтер» объявил о создании команды, которая в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.
 
В настоящее время начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. 
 
Отметим, что в соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, утвержденным Исполкомом УАФ, клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 15.06.2021 10:07
    0
    Эх, Тайсон рано ушел
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 15.06.2021 10:07
    0
    Эх, Тайсон рано ушел
    Ссылка
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