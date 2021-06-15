Ярмоленко догнал Шевченко по количеству результативных действий за сборную

В ближайшее время у игрока «Вест Хэма» есть прекрасная возможность возглавить этот рейтинг

  • 15.06.2021 08:58
  • 1235 просмотров
  • 3 комментария
Ярмоленко догнал Шевченко по количеству результативных действий за сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 позволил ему догнать Андрея Шевченко в рейтинге самых результативных игроков в истории национальной команды по системе гол + пас. 
 
Теперь у них по 61-му очку. Но на первом месте по-прежнему главный тренер сборной Украины, поскольку у него больше забитых голов – при равенстве очков принято учитывать именно этот показатель.  
 
Следующий матч сборная Украины сыграет 17 июня против Северной Македонии. Начало встречи в 16:00 по Киеву. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.06.2021 10:03
    0
    Желательно что-бы на этом Евро и по голам догнал.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 15.06.2021 09:26
    0
    Нічого не знаю, забити ще 3 штуки. У фіналі можеш не забивати, там відновиться Зубков і Яремчук заб'є.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 15.06.2021 09:15
    +1
    👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 15.06.2021 09:15
    +1
    👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.06.2021 10:03
    0
    Желательно что-бы на этом Евро и по голам догнал.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 15.06.2021 09:26
    0
    Нічого не знаю, забити ще 3 штуки. У фіналі можеш не забивати, там відновиться Зубков і Яремчук заб'є.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности