Ярмоленко догнал Шевченко по количеству результативных действий за сборную

Гол Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 позволил ему догнать Андрея Шевченко в рейтинге самых результативных игроков в истории национальной команды по системе гол + пас.
Теперь у них по 61-му очку. Но на первом месте по-прежнему главный тренер сборной Украины, поскольку у него больше забитых голов – при равенстве очков принято учитывать именно этот показатель.
Следующий матч сборная Украины сыграет 17 июня против Северной Македонии. Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Источник — zbirna.com
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