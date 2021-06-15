Нужны трофеи. Ребров объяснил, почему решил возглавить клуб из ОАЭ

Украинский тренер Сергей Ребров объяснил, почему выбрал вариант с продолжением своей тренерской карьеры в ОАЭ.



— Сергей Станиславович, вы еще не комментировали свое назначение на пост главного тренера «Аль-Айна». Почему остановились именно на этом варианте?

— Потому что привык решать с командами только максимальные задачи, бороться за трофеи. «Аль-Айн» — самый титулованный клуб в ОАЭ. В минувшем сезоне он выступил не совсем удачно, занял шестое место в чемпионате, но я вижу там перспективы и считаю, что это хороший выбор. Приложу все усилия, чтобы вернуть команду на вершину турнирной таблицы.



— Опыт, полученный в Саудовской Аравии, вам поможет?

— Надеюсь. В любом регионе работать не так просто. Думаете, в Будапеште было легко? Нет. Но у нас получилось что-то выиграть, чего-то достичь. Кто ж знал, что ситуация сложится таким образом…



Скажу вам одно: когда ты работаешь, всегда сложно. Но я трудностей не боюсь и выбираю клубы с максимальными амбициями. Команды, которые хотят побеждать в каждом поединке. Очень рад, что в этом мы сошлись с хозяином «Аль-Айна».