ФРАНКОВ: «За сборную России было стыдно, так бездарно слить бельгийцам»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал российскому изданию, почему ему не понравилась игра сборной России против Бельгии в рамках Евро-2020 (0:3).
«Игра сборной Украины – такой контраст со сборной России! Честно говоря, за вашу команду было стыдно... Так бездарно слить матч с бельгийцами! Вы же понимаете, проигрывать можно по-разному. Нет, я не хочу вас поучать. Но у меня тогда возникло неприятное чувство. Я совершенно спокойно смотрю матчи России, у меня в этот момент нет каких-то политических эмоций. Я оцениваю чисто футбол. И приходится признать: команда Черчесова выглядело безвольно.
Вот тогда у меня возникло ощущение, что Россия еще заранее проиграла бельгийцам. Просто вышли отбыть номер на поле, пропустили три мяча, а дальше, мол, мы уже соберемся. Секундочку: а получится ли теперь собраться?», – сказал Франков.
Источник — Спорт-Экспресс
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Во-первых, недосборная без гимна, флага и герба 404.
Во-вторых, не стыдно, а радостно, что эту недосборную опустили.
Чемпионат мира по хоккею 1993, Группа C, Подгруппа A
Украина - Бельгия 37:2 (12:0, 10:0, 15:2) !!!
Во-первых, недосборная без гимна, флага и герба 404.
Во-вторых, не стыдно, а радостно, что эту недосборную опустили.
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