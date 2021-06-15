ФРАНКОВ: «За сборную России было стыдно, так бездарно слить бельгийцам»

Известный журналист считает, что проигрывать можно по-разному

  • 15.06.2021 08:35
  • 1775 просмотров
  • 5 комментариев
ФРАНКОВ: «За сборную России было стыдно, так бездарно слить бельгийцам»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал российскому изданию, почему ему не понравилась игра сборной России против Бельгии в рамках Евро-2020 (0:3).
 
«Игра сборной Украины – такой контраст со сборной России! Честно говоря, за вашу команду было стыдно... Так бездарно слить матч с бельгийцами! Вы же понимаете, проигрывать можно по-разному. Нет, я не хочу вас поучать. Но у меня тогда возникло неприятное чувство. Я совершенно спокойно смотрю матчи России, у меня в этот момент нет каких-то политических эмоций. Я оцениваю чисто футбол. И приходится признать: команда Черчесова выглядело безвольно.
 
Вот тогда у меня возникло ощущение, что Россия еще заранее проиграла бельгийцам. Просто вышли отбыть номер на поле, пропустили три мяча, а дальше, мол, мы уже соберемся. Секундочку: а получится ли теперь собраться?», – сказал Франков.

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Источник — Спорт-Экспресс

(11 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.06.2021 09:13
    +3
    Текст как-то по-дебильному написан. (С)
    Во-первых, недосборная без гимна, флага и герба 404.
    Во-вторых, не стыдно, а радостно, что эту недосборную опустили.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 09:03
    -2
    ALKOSruLKA, 15.06.2021 08:58
    ...Т9 Перекладу: Лукавить любитель совка... Рассєю він дивився не лише заради футболу. Та й на його місці я б не переживав, адже: паРашка не зможе - газпром допоможе... Лаптів будуть за вуха тягнути в плей-офф.
    Он - журналист. А люди его профессии смотрят всё подряд.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 09:02
    -1
    Не то шо мы!
    Чемпионат мира по хоккею 1993, Группа C, Подгруппа A
    Украина - Бельгия 37:2 (12:0, 10:0, 15:2) !!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 08:58
    +3
    ...Т9 Перекладу: Лукавить любитель совка... Рассєю він дивився не лише заради футболу. Та й на його місці я б не переживав, адже: паРашка не зможе - газпром допоможе... Лаптів будуть за вуха тягнути в плей-офф.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 08:55
    +2
    Луковить любитель совка... Рассел він дивитися не лише заради футболу. Та й на його місці я б не переживав, адже: Параска не зможе - газпром допоможе... Ластівка будуть за вуха тягнути в плей-офф
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.06.2021 09:13
    +3
    Текст как-то по-дебильному написан. (С)
    Во-первых, недосборная без гимна, флага и герба 404.
    Во-вторых, не стыдно, а радостно, что эту недосборную опустили.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 08:58
    +3
    ...Т9 Перекладу: Лукавить любитель совка... Рассєю він дивився не лише заради футболу. Та й на його місці я б не переживав, адже: паРашка не зможе - газпром допоможе... Лаптів будуть за вуха тягнути в плей-офф.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 08:55
    +2
    Луковить любитель совка... Рассел він дивитися не лише заради футболу. Та й на його місці я б не переживав, адже: Параска не зможе - газпром допоможе... Ластівка будуть за вуха тягнути в плей-офф
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