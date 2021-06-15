ФРАНКОВ: «За сборную России было стыдно, так бездарно слить бельгийцам»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал российскому изданию, почему ему не понравилась игра сборной России против Бельгии в рамках Евро-2020 (0:3).



«Игра сборной Украины – такой контраст со сборной России! Честно говоря, за вашу команду было стыдно... Так бездарно слить матч с бельгийцами! Вы же понимаете, проигрывать можно по-разному. Нет, я не хочу вас поучать. Но у меня тогда возникло неприятное чувство. Я совершенно спокойно смотрю матчи России, у меня в этот момент нет каких-то политических эмоций. Я оцениваю чисто футбол. И приходится признать: команда Черчесова выглядело безвольно.



Вот тогда у меня возникло ощущение, что Россия еще заранее проиграла бельгийцам. Просто вышли отбыть номер на поле, пропустили три мяча, а дальше, мол, мы уже соберемся. Секундочку: а получится ли теперь собраться?», – сказал Франков.