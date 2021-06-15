ВИТАО: «В новом сезоне Шахтер ждут большие победы»

Защитник «Шахтера» Витао рассказал, с каким настроением вернулся из отпуска.



«Отпуск прошел отлично. Было достаточно времени, чтобы побыть с родными на родине. Это важно – отдохнуть и немного освежить мысли после тяжелого сезона, в котором мы не смогли выполнить задачу. Успел соскучиться по всем ребятам!

Решительно настроены на работу. Я уверен, нас ждут большие победы. Сейчас важно познакомиться с новым тренером, понять его идеи и видение футбола», – сказал Витао.

ФОТО. Шахтер вышел из отпуска в экспериментальном составе