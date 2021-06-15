КАРИКАТУРА ДНЯ. Спайдермен поймал в паутину вратаря сборной Шотландии

В матче первого тура Евро-2020 нападающий сборной Чехии Патрик Шик отметился дублем в матче с Шотландией (2:0).



Второй гол форварда на 52-й минуте встречи матча получился на загляденье. Игрок в быстрой контратаке пробил с расстояния в 45,5 м и забил.



Как ни старался Дэвид Маршалл, но поймать мяч ему не удалось. Более того, вратарь шотландцев еще и стал героев мемов, потому что на всех парах влетел в сетку и немного в ней запутался. Самые остроумные фаны обыграли этот момент с участием человека-паука.