ВИДЕО. Пушка с центра поля. Патрик Шик стал автором яркого мяча

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик стал автором эффектного гола. Футболист забил второй гол в матче с Шотландией. На 52-й минуте Шик практически с центра поля решился на удар и перекинул вратаря соперников.
Смотрите видео гола:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.