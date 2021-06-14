ВИДЕО. Пушка с центра поля. Патрик Шик стал автором яркого мяча

Возможно, лучший гол Евро-2020 на данный момент

  • 14.06.2021 17:37
  • 6973 просмотра
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Пушка с центра поля. Патрик Шик стал автором яркого мяча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик стал автором эффектного гола. Футболист забил второй гол в матче с Шотландией. На 52-й минуте Шик практически с центра поля решился на удар и перекинул вратаря соперников.

Смотрите видео гола:

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.06.2021 18:20
    +1
    а вы на жору гоните
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 18:05
    -2
    сильно напомнило СаШо
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 14.06.2021 17:58
    +2
    Вратарь сбегал за чешским пивком и тем временем получил ШИКарный гол)
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.06.2021 17:58
    +1
    Дал так дал
    Ссылка
    Dimonik
    online
      Dimonik, 14.06.2021 17:57
    +3
    Реалии современного футбола. Самое интересное,вратарь находился там,где должен был находиться.
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 14.06.2021 17:53
    -2
    Вратарю теперь напихают подзатыльников
    Ссылка
    Vadym_ukr
    online
      Vadym_ukr, 14.06.2021 17:53
    +3
    И мяч и вратарь красиво залетели в сетку! Классный гол!
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 14.06.2021 17:51
    +2
    Шикарненько
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 14.06.2021 17:51
    +2
    вот это я понимаю моментальная кара за обрез
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.06.2021 17:49
    -2
    Сашко, де ты гуляв? ))))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.06.2021 17:45
    +5
    Шик забил шик
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 14.06.2021 17:45
    -3
    брат шовковского
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 14.06.2021 17:44
    0
    Гол хорош.. остался вопрос к автору... Где пушку увидел?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.06.2021 17:41
    0
    А что вратарь шотландцев искал в центре поля?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 14.06.2021 17:41
    +8
    Де ж тут гармата?! Воротчик лопух
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 14.06.2021 17:41
    +6
    шик!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 14.06.2021 17:41
    +8
    Де ж тут гармата?! Воротчик лопух
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 14.06.2021 17:41
    +6
    шик!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.06.2021 17:45
    +5
    Шик забил шик
    Ссылка
    Dimonik
    online
      Dimonik, 14.06.2021 17:57
    +3
    Реалии современного футбола. Самое интересное,вратарь находился там,где должен был находиться.
    Ссылка
    Vadym_ukr
    online
      Vadym_ukr, 14.06.2021 17:53
    +3
    И мяч и вратарь красиво залетели в сетку! Классный гол!
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 14.06.2021 17:58
    +2
    Вратарь сбегал за чешским пивком и тем временем получил ШИКарный гол)
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 14.06.2021 17:51
    +2
    Шикарненько
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 14.06.2021 17:51
    +2
    вот это я понимаю моментальная кара за обрез
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.06.2021 18:20
    +1
    а вы на жору гоните
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.06.2021 17:58
    +1
    Дал так дал
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 14.06.2021 17:44
    0
    Гол хорош.. остался вопрос к автору... Где пушку увидел?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.06.2021 17:41
    0
    А что вратарь шотландцев искал в центре поля?
    Ссылка
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