Сборная Украины после матча Евро-2020 в Амстердаме против Нидерландов (2:3) вернулась на тренировочную базу в Бухарест 14 июня.
15 июня утром ежедневные встречи с представителями СМИ в украинском медиацентре продолжат игроки Эдуард Соболь и Александр Тымчик, пресс-конференция которых начнется в 11:15.
Пресс-конференция Соболя и Тымчика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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