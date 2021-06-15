Сборная Украины после матча Евро-2020 в Амстердаме против Нидерландов (2:3) вернулась на тренировочную базу в Бухарест 14 июня.

15 июня утром ежедневные встречи с представителями СМИ в украинском медиацентре продолжат игроки Эдуард Соболь и Александр Тымчик, пресс-конференция которых начнется в 11:15.

Пресс-конференция Соболя и Тымчика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция