Йожеф САБО: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Игра всем понравилась - мне в том числе. Это была изумительная выдумка, тактический стиль, скоростная игра. Я не мог уснуть после игры.

Мне говорят: - Наша команда защищалась. А они не защищались, когда наши атаковали? Да, Нидерланды больше контролировали игру, но нельзя забывать против какой команды играли.

Наши приняли вызов Нидерландов, отвечая атакой на атаку. Это был открытый футбол, который нужно внедрять в нашем чемпионате», - сказал Сабо.