Йожеф САБО: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»

Специалист поражен игрой команды Андрея Шевченко

  • 15.06.2021 05:40
  • 2829 просмотров
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Игра всем понравилась - мне в том числе. Это была изумительная выдумка, тактический стиль, скоростная игра. Я не мог уснуть после игры.

Мне говорят: - Наша команда защищалась. А они не защищались, когда наши атаковали? Да, Нидерланды больше контролировали игру, но нельзя забывать против какой команды играли.

Наши приняли вызов Нидерландов, отвечая атакой на атаку. Это был открытый футбол, который нужно внедрять в нашем чемпионате», - сказал Сабо.

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Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
    Panda1818
    online
      Panda1818, 15.06.2021 06:02
    +1
    Сабо видимо с Голландии подарок привезли, раз он увидел атаку на атаку, или он смотрел последние 20 минут матча
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 15.06.2021 06:02
    +1
    Сабо видимо с Голландии подарок привезли, раз он увидел атаку на атаку, или он смотрел последние 20 минут матча
    Ссылка
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