Берлин. Первой соперницей Свитолиной будет россиянка

Во втором круге украинка сыграет с Екатериной Александровой

  • 15.06.2021 03:01
  • 163 просмотра
  • 1 комментарий
Берлин. Первой соперницей Свитолиной будет россиянка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Стала известна первая соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

За выход в четвертьфинал первая ракетка Украины сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая первом круге обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую.

Берлин. Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:2

Ранее Свитолина выиграла все три матча против Александровой, два из которых состоялись в этом сезоне на турнирах в Абу-Даби и Майами.

Напомним, что Свитолина – вторая сеяная на турнире в Берлине.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    linesman
    online
      linesman, 15.06.2021 03:30
    0
    Та де ж ці расеянки беруться, як гриби в лісі.
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 15.06.2021 03:30
    0
    Та де ж ці расеянки беруться, як гриби в лісі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности