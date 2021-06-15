Берлин. Первой соперницей Свитолиной будет россиянка

Стала известна первая соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной на травяном турнире WTA 500 в Берлине.
За выход в четвертьфинал первая ракетка Украины сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая первом круге обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую.
Берлин. Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:2
Ранее Свитолина выиграла все три матча против Александровой, два из которых состоялись в этом сезоне на турнирах в Абу-Даби и Майами.
Напомним, что Свитолина – вторая сеяная на турнире в Берлине.
Источник — Sport.ua
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