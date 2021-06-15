Берлин. Первой соперницей Свитолиной будет россиянка

Стала известна первая соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

За выход в четвертьфинал первая ракетка Украины сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая первом круге обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую.

Берлин. Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:2

Ранее Свитолина выиграла все три матча против Александровой, два из которых состоялись в этом сезоне на турнирах в Абу-Даби и Майами.

Напомним, что Свитолина – вторая сеяная на турнире в Берлине.