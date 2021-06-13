Свитолина – вторая сеяная на турнире в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет на травяном турнире в WTA 500 Берлине.
26-летняя украинка получила второй номер посева и первый круг пропустит.
Во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча между Екатериной Александровой и Анной Калинской.
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Источник — Sport.ua
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